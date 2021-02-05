В Коми подростка судили за то, что он украл с карты 4 100 рублей

Фото: пресс-служба Следственного комитета

В Сысольском районе 17-летнего местного жителя признали виновным в краже 4 100 рублей с банковской карты. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Как рассказали в ведомстве, в августе подросток нашел на территории пилорамы телефон, принадлежащий местной жительнице. При помощи услуги «Мобильный банк» юноша перевел на свой счет 4 100 рублей. Было возбуждено уголовное дело, и фигурант признал свою вину. Его законный представитель возместил потерпевшей ущерб.

Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 9 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 9 месяцев, говорится в сообщении.

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