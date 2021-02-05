Сыктывкарку оштрафовали за видеосъемку в здании суда

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Жительницу Сыктывкара привлекли к административной ответственности за неисполнение законного распоряжения судебного пристава о прекращении видеосъемки в здании суда. Об этом сообщили в пресс-службе городского суда

15 декабря в 10.25 женщина находилась в здании Сыктывкарского городского суда на улице Пушкина, 22. Жительница столицы Коми без разрешения председателя суда вела видеосъемку. При этом сыктывкарка отказалась выполнять требования судебного пристава о ее прекращении. В итоге мировой судья оштрафовал женщину на 500 рублей.

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