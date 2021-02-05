В Ухте тренер собрал 300 тысяч якобы на поездку детей в Сочи

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Ухте местного жителя 1989 года рождения, работающего тренером, подозревают в мошенничестве и присвоении 300 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Тренер получал от родителей своих учеников деньги под предлогом оплаты летней площадки и поездки в лагерь в Сочи. Воспитанники должны были отправиться в спортивный летний лагерь в 2021 году. Однако когда тренер получил более 300 тысяч рублей, он решил присвоить деньги себе и уехать из города.

Правоохранители задержали мужчину и доставили в отдел полиции. Фигурант признался в содеянном. Более 100 тысяч рублей он направил на погашение своих кредитов и оплату других имеющихся долгов. Возбуждены уголовные дела о присвоении или растрате и мошенничестве.

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