«Как вам не стыдно?!» Неожиданные подробности всплыли в деле экс-ректора УГТУ Николая Цхадая

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По уголовному делу бывшего ректора УГТУ Николая Цхадая, обвиняемого в коррупционных преступлениях, допрошен в суде экс-сенатор от Коми Евгений Самойлов.

Из показаний Самойлова следует, что в 2012 году по инициативе Николая Цхадая и заместителя главы Коми Алексея Чернова его компания «Дивный град» заключила два контракта с УГТУ на строительство общежития стоимостью 221 млн руб. и бизнес-инкубатора стоимостью 110 млн руб.

На право заключения этих контрактов проводился конкурс. Контракты достались «Дивному граду» по первоначальной цене, поскольку никто больше не пожелал участвовать в торгах. Еще до проведения конкурса Самойлов узнал от своего бизнес-партнера гендиректора ЗАО «Холдинг-центр» Евгения Лядова, что за эти контракты необходимо будет передать 10% от их стоимости ректору УГТУ Николая Цхадая. Через какое-то время в личном разговоре Цхадая это требование подтвердил Самойлову, сказав, что к контракту полагается, по выражению свидетеля, «домашнее задание». Цхадая отметил, что эти деньги пойдут в Москву, кому-то в министерство образования РФ, в противном случае университет не получит никаких субсидий.

Контракты были заключены в апреле и сентябре 2012 года. ООО «Дивный град» выступал генподрядчиком, на субподряде у него было ЗАО «Холдинг-центр». «Дивный град» обеспечивал «Холдинг-центр» финансовой поддержкой, предоставлял займы, гарантировал получение кредитов в банке. В общей сложности задолженность «Холдинг-центра» перед «Дивным градом» составила около 300 млн руб. Поскольку компания Лядова обанкротилась, часть долга была погашена имуществом.

Объекты планировалось сдать в эксплуатацию в 2012 году, но сроки строительства не выдерживались, поэтому неоднократно продлевались. В конечном итоге в 2014 году контракты были расторгнуты по обоюдному согласию сторон.

Отвечая на вопросы прокурора о требовании отката в размере 10%, свидетель пояснил, что это еще гуманно, за выполнение работ для другой крупной компании в Коми «Дивный град» платил 25%.

По договоренности передача денег ректору вуза производилась по мере приемки выполненных работ.

По словам Самойлова, он дважды отдавал распоряжения директору «Дивного града» Шмелеву выдать из неформальной кассы предприятия наличные деньги Лядову для последующей передачи Цхадая: 3 млн руб. и 5,5 млн руб. Деньги Николаю Цхадая передавал Евгений Лядов в августе 2012 года и январе 2013 года. Самойлов при передаче денег не присутствовал. По мнению Самойлова, Лядов эти деньги не мог присвоить себе.

Самойлов давал распоряжение о передаче денег, и через некоторое время Цхадая переставал его беспокоить. Значит деньги переданы, заключал Самойлов. Шмелев передачу денег также подтверждал.

Когда в конце 2012 года передача денег задерживалась, Цхадая высказывал недовольство, говорил, что в Москву не с чем ехать под Новый год.

– Если бы Лядов эти деньги прикарманил, мы бы получили негативную реакцию Николая Денисовича, вплоть до Чернова. Мне и покойный Шпектор звонил по этому поводу, – рассказал свидетель.

– Как вам не стыдно! – с места возмутился Цхадая.

Судья призвала всех соблюдать порядок в судебном заседании. После чего допрос свидетеля продолжился.

Кроме того Самойлов рассказал, что в 2014 году, когда он, по его выражению, уходил из Республики Коми, его пригласил на беседу замглавы Коми Алексей Чернов и сказал: «Вы здесь по взаимоотношениям с университетом недорассчитались».

– Поскольку денег у меня на тот момент не было, Чернов предложил мне подписать расписку, что я одолжил у ныне покойного Алексея Соколова (доверенное лицо бывшего зампреда правительства Коми Константина Ромаданова – БНК) семь миллионов рублей. Расписку я подписал. Она не аннулирована, я по ней до сих пор отбиваюсь, – отметил свидетель.

Отвечая на вопросы адвокатов подсудимого, Самойлов пояснил, что в «деле Гайзера» имеются его показания о том, что он подписывал долговые расписки, в том числе по обязательствам перед ректором УГТУ Цхадая. Всего Самойлов подписал долговых расписок на 170 млн руб.

Адвокат подсудимого поинтересовался у свидетеля о роли Чернова в заключении контрактов «Дивного града» с УГТУ и во взаиморасчетах по ним. По словам Самойлова, Чернов ему предложил взять эти контракты, а в последующем одобрил их заключение, сообщает БНК. https://www.bnkomi.ru/data/news/123823/

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