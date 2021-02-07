В воскресенье в Коми будут умеренные морозы и снегопады

Фото: Александр Шадраков

В воскресенье, 7 февраля, в Коми будет облачно с прояснениями. Ночью преимущественно без осадков, на крайнем юге и юго-востоке снег; днем в западных районах преимущественно без осадков, в восточных районах небольшой снег, на крайнем юге и юго-востоке умеренный.

Ветер северной четверти 6-11 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура в северных и центральных районах ночью и днем -30...-35, ночью при прояснении до -43, днем местами -24...-29°С; в южных районах ночью и днем -24...-29°С.

В Сыктывкаре 7 февраля ожидается облачно с прояснениями. Временами снег. Ветер северный 6-11 м/с. Температура ночью и днем -25...-27°С, сообщает Коми ЦГМС.

Напомним, синоптики предсказывают сильные морозы в Коми на всю следующую неделю. Воздух свободно будет остывать по всей республике до -27...-32°C, при облачных прояснениях велика вероятность крепких морозов -40...-45°C. И лишь точечно, в некоторых «островках тепла», по региону мороз будет ослабевать до -18...-23°C. Следует отметить и тот факт, что при умеренном северном ветре ощущение мороза будет усиливаться.

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