Сроки введения новых правил техосмотра в Коми могут перенести

Фото: РСА

Новые правила прохождения техосмотра в России, которые должны были заработать с 1 марта, планируют перенести на более поздний срок. Об этом Autonews.ru рассказал источник в Минтрансе. По его словам, новые правила техосмотра могут получить отсрочку на полгода, то есть до 1 сентября.

Дело в том, что Минтранс намерен изменить требования к производственно-технической базе пунктов техосмотра из-за необходимости переоборудования помещений. Однако за несколько недель до начала работы пункты техосмотра вряд ли успеют провести необходимое переоборудование

Напомним, с 1 марта 2021 года в силу вступит новый порядок прохождения техосмотра в России. Технически он будет более сложным и требует особого оснащения пунктов ТО. Российский союз автостраховщиков разослал обращения к главам регионов с просьбой проверить готовность к переходу на новый режим работы. Иначе могут возникнуть серьезные проблемы. «КП-Коми» изучила новые требования к процедуре на сайте РСА.

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