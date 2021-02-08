На льготы по оплате ЖКУ за год из бюджета Коми ушло более двух миллиардов

Фото: Минтруда Коми

В Коми республиканские меры соцподдержки по оплате ЖКУ в 2020 году ежемесячно получали более 170 тысяч граждан. Расходы бюджета региона на эти цели за прошедший год составили около 2,1 миллиарда рублей.

Специалисты Министерства труда, занятости и социальной защиты Коми отмечают, что меры социальной поддержки по оплате ЖКУ – по-прежнему одни из самых значительных как по бюджетным затратам, так и по числу получателей. Они предоставляются в виде фиксированных ежемесячных компенсационных выплат.

Размер этих выплат установлен дифференцированно для каждой льготной категории с учетом южной и северной природно-климатических зон региона. Меры соцподдержки по оплате жилищно-коммунальных услуг за счет бюджета республики предоставляются как региональным, так и федеральным льготникам. В прошедшем году из 170,5 тысячи получателей этих мер поддержки более 44 тысяч – это граждане федеральных льготных категорий.

В ведомстве напомнили, что с 1 января 2021 года размеры региональных мер соцподдержки по оплате ЖКУ проиндексированы и увеличились на 4%. В республиканском Минтруде также подчеркнули, что для граждан федеральных льготных категорий меры соцподдержки по оплате ЖКУ за счет средств бюджета Республики Коми являются дополнительными и предоставляются вдобавок к аналогичным мерам поддержки, которые они получают из федерального бюджета в соответствии с федеральным законодательством.

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