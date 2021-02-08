В Коми оштрафовали больницу за склад медицинских отходов

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В Сысольском районе оштрафовали местную больницу за неправильное обращение с медицинскими отходами. К такому решению пришла прокуратура района после проведенной проверки. Поводом стало обращение местного жителя, который заявил, что медучреждение нарушает существующее законодательство.

Так, в ходе проверки работы Сысольской центральной районной больницы выявлены нарушения нормативных требований при обращении с медицинскими отходами классов А, Б, В.

- В целях устранения нарушений прокуратура внесла в районную больницу представление. По итогам его рассмотрения нарушения оперативно устранены, виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

Кроме того, прокуратура направила материалы проверки по поднадзорности в территориальное отделение Роспотребнадзора. По итогам проведенной специалистами этого органа проверки медицинское учреждение привлечено к административной ответственности в виде штрафа.

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