Стало известно, сколько литров бензина можно купить в Коми на среднюю зарплату

Жители Коми могут купить более 1000 литров бензина на среднюю зарплату в республике Фото: Архив "КП"

Коми заняла 13 место в рейтинге российских регионов, жители которых могут купить на свои среднемесячные зарплаты больше всего бензина.

Оказалось, что средней зарплаты жителю республики хватит, чтобы купить 1 104 литра, учитывая, что литр бензина АИ-92 стоит 44,35 рублей.

Отметим, что больше всего бензина на среднемесячную зарплату в начале 2021 года можно купить на Крайнем Севере (первое место у Ямало-Ненецкого автономного округа) и в Москве, меньше всего — в республиках Северного Кавказа и Ивановской области, сообщают РИА "Новости".

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