Завистливая сыктывкарка украла у подруги iPhone за 47 тысяч

Фото: пресс-служба Следственного комитета

В Сыктывкаре 19-летнюю девушку подозревают в том, что она украла у подруги телефон iPhone XR за 50 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

В полицию обратилась девушка 2002 года рождения, рассказавшая, что у нее украли телефон. Потерпевшая предположила, что, возможно, кражи не было. Весь день она гуляла и могла потерять гаджет, выронив его в снег.

Однако девушка вспомнила, что ее приятельница просила телефон, чтобы сделать звонок. Сыктывкарка несколько раз спрашивала у подруги, не убрала ли она айфон себе в сумку, но подруга, ссылалась на забывчивость приятельницы убеждала, что вернула сотовый сразу после того, как им воспользовалась.

Спустя некоторое время выяснилось, что подружки появился телефон точно такой же модели, как пропавший. Девушка активно фотографировалась на телефон, выкладывая снимки в социальных сетях.

В результате факт кражи подтвердился. В ходе проверки сотрудниками уголовного розыска установлено, что хищение совершила та самая подруга, которая воспользовалась смартфоном для звонка. Юная злоумышленница позавидовала потерпевшей и решила присвоить телефон. Возбуждено уголовное дело, смартфон изъят и возвращен хозяйке.

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