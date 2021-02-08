Фестиваль снежных фигур «В гостях у сказки» пройдет в Ухте

Фото: Ухтаград

В Ухте пройдет фестиваль снежных фигур под названием «В гостях у сказки». Автором идеи стал известный в Коми общественник Сергей Брусенский, который уже ранее делал фигуры лесных персонажей сказаок.

Как поделился организатор проекта, конкурсантов будут оценивать в семи номинациях: «100 лет Республике Коми», «Любимая зверушка», «Неприступный бастион», «Самая большая архитектурная форма», «Самая яркая архитектурная форма», «Национальный колорит» и «Фантазия».

За три дня участники фестиваля должны будут сделать фигуру, которую представят на суд жюри. Приступать к работе они могут уже в эту пятницу. Итоги же жюри подведет в это воскресенье.

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