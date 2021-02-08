Сыктывкарца посадили за кражу 4 тысяч с карты своей знакомой

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Усть-Вымский районный суд признал 35-летнего жителя Сыктывкара виновным в краже денег с банковской карты своей знакомой. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

В 2020 года сыктывкарец распивал спиртное со своей приятельницей в ее квартире в Жешарте. В ходе застолья женщина сообщила знакомому пароль своего телефона, что бы он перевел ей деньги для покупки алкоголя и легла спать. В это время на ее телефон пришло сообщение о зачислении на ее счет 6 тысяч рублей. Воспользовавшись случаем, гость перевел 4 тысячи рублей на свой счет. Ранее мужчина неоднократно судим за совершение аналогичных преступлений.

Свою вину сыктывкарец признал. Суд приговорил жителя Коми к году и восьми месяцам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.

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