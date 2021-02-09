В Коми вынесен приговор водителю и механику: они погубили 7 пассажиров

Место гибели пассажиров транспортера. Фото: Следком по Коми

Вынесен приговор бывшим водителю и механику одной из транспортных организаций Коми. Из-за их безответственности страшной смертью погибли семь человек.

В мае 2018 года водитель гусеничного транспортера выехал с нефтяного месторождения в направлении автодороги «Печора-Усинск». По дороге в кунг подсели семь работников подрядных организаций, один мужчина сел в кузов на пассажирское сиденье.

Во время пересечения ручья Большой Кремень-Ель правая гусеница транспортера потеряла сцепление с поверхностью грунта, машину потянуло вправо по направлению течения ручья. Водитель, предприняв неудачные попытки выплыть из ручья, заглушил двигатель. После этого гусеничный транспортер стал тонуть.

В результате быстрого затопления семь человек, находившихся в кунге, погибли. Причиной их смерти стала механическая асфиксия от закрытия дыхательных путей водой при утоплении.

Установлено, что механик, несмотря на ряд технически конструктивных изменений, исключавших эксплуатацию транспортного средства, выпустил технику на маршрут, а водитель, зная об этих обстоятельствах, в нарушение установленных правил эксплуатации, принял решение о пересечении ручья, не высадив людей из кунга, сообщает Следком по Коми.

Приговором суда подсудимым назначено наказание: водителю – в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима с лишением права заниматься определенной деятельностью в течение 3 лет; механику – в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении с лишением права заниматься определенной деятельностью в течение 3 лет.

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