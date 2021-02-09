Напавший на полицейских в Сыктывкаре наркоман отправился в колонию

Вынесли приговор рецидивисту, напавшему с ножом на сотрудников полиции при задержании. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сыктывкарский суд вынес 8 февраля приговор рецидивисту, напавшему с ножом на сотрудников полиции при задержании. Судом установлено, что 13-14 июля 2020 года Бурков П.В. находился в Сыктывкаре. Он решил приобрести для себя наркотическое средство в значительном размере. Получив координаты «закладки», он направился к одному из домов по Октябрьскому проспекту, где забрал свернутый полимерный пакет. Затем он отправился в лесной массив, где и употребил часть наркотиков, оставив при себе заначку на будущее. Тем временем двое сотрудников полиции, получив информацию о размещении в лесном массиве тайников с наркотическим средством, проследовали по указанному адресу. Они обнаружили Буркова у дома №151 по Октябрьскому проспекту с ножом в руке и в состоянии наркотического опьянения. Не желая сдаваться полиции, фигурант нанес ножом одному из сотрудников полиции удар в область шеи, который не достиг цели. После этогоударил в область шеи второго сотрудника полиции, но попал в его правую руку, в результате чего были причинены поверхностная резаная рана и кровоподтек пальца. Сотрудники полиции применили физическую силу и специальные средства, Бурков был задержан. По совокупности преступлений, с учетом совокупности смягчающих и отягчающих наказание обстоятельств, наличия в действиях Буркова П.В. опасного рецидива, тяжести совершенных преступлений, Буркову П.В. назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил, сообщает объединенная пресс-служба судов Коми.

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