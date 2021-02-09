В Печоре построят приют для бездомных собак

Фото: администрация Печоры

В Печоре рассматривается вопрос строительства приюта для безнадзорных собак, сообщает администрация муниципального района.

Проблема безнадзорных животных в некоторых населенных пунктах Республики Коми стоит очень остро, и Печора не исключение. На рабочем совещании Илья Суворов, заместитель министра сельского хозяйства и потребительского рынка РК, обсудил острую тему с главой района Валерием Серовым. Они пришли к выводу о том, что нужно решать проблему в кратчайшие сроки, а помочь в этом может строительство приюта.

Позже Илья Суворов осмотрел площадку, на которой планируется развернуть строительство, подчеркнув, что место выбрано удачно: вдали от жилых домов и есть коммуникации. Предположительно, приют появится на улице Зеленая, в районе нежилого здания 20Р.

В ближайшее время планируется утвердить проект, который устанавливает обновленный порядок работы приютов и вводит нормы содержания животных.

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