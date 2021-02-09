В Коми мошенники украли у женщины 1,3 млн рублей

У 52-летней жительницы Печоры неизвестные обманом похитили 1 300 000 рублей Фото: Архив "КП"

Жительница Печоры стала очередной жертвой мошенников, которые обманули ее на крупную сумму. Женщина в один миг потеряла 1,3 млн рублей. О том, как это произошло рассказали в пресс-службе МВД Коми.

Оказалось, что 52-летней женщине позвонила некая девушка Екатерина, которая представилась работником банка Екатериной. Незнакомка обратилась к заявительнице по фамилии, имени, отчеству и сообщила, что неизвестные лица используют данные женщины для оформления кредита. Однако ситуацию можно исправить. По словам собеседницы, чтобы мошенники не смогли завершить процедуру оформления займа, ей необходимо взять еще один кредит и таким образом исчерпать весь потенциал предыдущего, то есть того, который намереваются заполучить злоумышленники. По окончании всех операций, как обещала Екатерина, все кредиты аннулируются.

Под диктовку работницы банка потерпевшая выполнила все полученные указания. Затем на ее телефон пришло смс-сообщение с номера 900 о подтверждении кредита. Далее в режиме онлайн жительница Печоры и ее «помощница» подали заявку на оформление займа. Позднее, когда деньги поступили на счет, женщина сняла с карты 650 000 рублей и мелкими суммами перевела их на неизвестные абонентские номера.

Стоит отметить, что во время переговоров с Екатериной на связь с заявительницей выходил якобы правоохранитель. Он сообщил, что в отношении женщины в Москве возбуждено уголовное дело, которое впоследствии будет передано в Печору. Однако, какое дело, собеседник не уточнил.

На следующий день Екатерина при звонке проинформировала о том, что все операции прошли успешно, но потерпевшей необходимо взять еще один займ, чтобы покрыть всю сумму установленного кредитного лимита, а мошенникам не удалось получить одобрение банка.

После этого разговора у женщины возникли подозрения, но собеседница стала давить на нее. При этом ссылалась на наличие аудиозаписи всех разговоров, где заявительница отказывалась от защиты своих интересов в части получения заемных средств. И эта запись в случае отказа будет передана в суд. В результате потерпевшая произвела все те же манипуляции и подала кредитную заявку еще на 650 000 рублей, которые перевела потом на абонентские номера.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Начато разбирательство.

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