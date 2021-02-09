К 100-летию Коми пройдет географический диктант

Фото: Дарья ЮДИНА

К 100-летию Коми пройдет республиканский географический диктант. Об этом сообщили в пресс-службе Коми республиканской академии государственной службы и управления.

Диктант состоится 27 февраля. Коми является одним из первых регионов, кто начал проводить Диктант по географии регионального уровня, и в этом уникальность этого проекта. Идея проведения Диктанта родилась на основе обобщения опыта проведения Всероссийского географического диктанта.

Географический диктант – это акция просветительского характера, целью которой является не просто проверка знаний участников в области географии, истории и краеведения нашей республики. Основная задача Диктанта - пробуждение интереса к изучению родного края. Он состоит из 30 вопросов, разделенных на две части по степени сложности. Диктант проводится в двух формах: очно и в режиме онлайн на образовательном портале КРАГСиУ.

Основной площадкой проведения очного Диктанта станет Академия госслужбы (Сыктывкар, улица Коммунистическая, д.11, 401 аудитория). Начало Диктанта – в 12.00. Начало регистрации для очного участия – в 11.00. Полная информация о Диктанте размещена на сайте.

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