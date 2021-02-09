В Сыктывкаре водитель сбил женщину и уехал с места ДТП

Фото: Сергей ГАПОН

В понедельник, 8 февраля, в Сыктывкаре неизвестный водитель сбил женщину 1980 года рождения и скрылся с места происшествия. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Как рассказали в дорожной полиции, авария произошла в 12.10. Неизвестный водитель на неустановленном автомобиле ехал по улице Юхнина. На перекрестке с Нагорным проездом во время поворота налево он сбил женщину 1980 года рождения. Она переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Водитель с места аварии скрылся. Пострадавшая получила ушиб тазобедренного сустава. Госпитализация женщине не понадобилась. Как передает БНК, за медицинской помощью она позже обратилась самостоятельно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Печоре водитель сбил молодого человека и уехал

Его пока не нашли (подробнее)