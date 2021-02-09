В Вуктыле мужчину судили за поддельные водительские права

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В Вуктыле 25-летнего местного жителя признали виновным в использовании поддельных водительских прав. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

У вуктыльца были психические заболевания, из-за которых он не мог получить права. Тогда в феврале 2020 года молодой человек в интернете купил у неизвестного фальшивые права. Подделку он использовал до августа 2020 года. Тогда после ДТП с его участием фигурант предъявил купленный документ сотрудникам ГИБДД. Выяснилось, что удостоверение с таким номером выдавалось совсем другому человеку. В отношении жителя Вуктыла было возбуждено уголовное дело.

Свою причастность к преступлению мужчина признал и активно способствовал органам расследования в раскрытии преступления. Суд приговорил молодого человеку к шести месяцам ограничения свободы. Приговор не вступил в законную силу.

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