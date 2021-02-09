В 2020 году на борьбу с коронавирусом в Коми потратили 2,3 миллиарда

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В 2020 году на борьбу с коронавирусом из бюджета Коми было выделили почти 2,3 миллиарда рублей. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского Минздрава.

Благодаря дополнительному финансированию удалось материально поддержать медицинских специалистов, работающих с ковидными пациентами, закупить необходимое оборудование, средства защиты, а также лекарства. В общей сложности на борьбу с коронавирусом выделили 2,3 миллиарда рублей.

Более миллиарда направили на поддержку работников учреждений здравоохранения. Вторая по объему часть расходов – покупка оборудования, в том числе для открытия и оснащения ПЦР лабораторий. Уточняется, что это около 284 миллионов рублей.

Оставшиеся средства направили на закупку лекарств, изделий медицинского назначения, средств индивидуальной защиты, дезинфицирующих средств, а также на проведение лабораторных исследований методом ПЦР и закупку экспресс-тестов. Общий объем финансирования сферы здравоохранения Коми в 2020 году составил 37,8 миллиарда рублей. Более 3 миллиардов израсходовали на реализацию региональных проектов нацпроекта «Здравоохранение».

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