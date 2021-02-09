Жителям Коми рассказали, как будут работать МФЦ в длинные выходные

График работы МФЦ «Мои Документы» в февральские праздники
Фото: Архив "КП"
В этом году День Защитника Отечества выпал на вторник. Чтобы выходные дни были подряд, рабочий день с понедельника перенесен на субботу. Поэтому режим работы МФЦ будет скорректирован. Так, рабочий день будет 20 февраля, а с 21 по 23 февраля центры будут отдыхать.
Добавим, что в субботу центры и офисы «Мои Документы» работают по предпраздничному расписанию.
Напомним, в февраля жителей Коми ждет короткая рабочая неделя и длинные выходные.
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