Жителям Коми рассказали, как будут работать МФЦ в длинные выходные

График работы МФЦ «Мои Документы» в февральские праздники Фото: Архив "КП"

В этом году День Защитника Отечества выпал на вторник. Чтобы выходные дни были подряд, рабочий день с понедельника перенесен на субботу. Поэтому режим работы МФЦ будет скорректирован. Так, рабочий день будет 20 февраля, а с 21 по 23 февраля центры будут отдыхать.

Добавим, что в субботу центры и офисы «Мои Документы» работают по предпраздничному расписанию.

Напомним, в февраля жителей Коми ждет короткая рабочая неделя и длинные выходные.

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