В Сыктывкаре 18-летний парень украл 30-метровый кабель из автосервиса

Столичные оперативники раскрыли кражу кабеля на территории автосервиса Фото: Архив "КП"

В Сыктывкаре 18-летний парень может отправиться за решетку за кражу 30-метрового кабеля. Об этом рассказали в пресс-службе МВД по Коми.

Так, в полицию Сыктывкара обратились представители предприятия, сообщившие о том, что на огороженной территории фирмы пропал электрический кабель длиною в 30 метров. В связи с этим у станции техобслуживания возникли сложности в работе. Ущерб предприятию составил 27 тысяч рублей. В ходе оперативно-розыскных действий было установлено, что к краже может быть причастен ранее не судимый 18-летний молодой человек, проживающий в Сыктывкаре. Вскоре он был допрошен. Юноша дал признательные показания и пояснил, что сдал похищенный моток кабеля в пункт приема металла. На данный момент возбуждено уголовное дело. Подозреваемому избрана мера пресечения – подписка о невыезде.

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