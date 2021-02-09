Мошенники оформили на жителя Усинска кредит в полмиллиона рублей

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Мошенники оформили на жителя Усинска1972 года рождения кредит в полмиллиона рублей, однако не смогли завладеть заемными средствами. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Мужчине позвонил неизвестный, представившийся сотрудником службы безопасности банка. Он сообщил, что злоумышленники пытаются оформить на жителя Усинска кредит. После этого собеседник стал убеждать оформить новый заем и перекрыть им несанкционированную попытку. Горожанин не стал звонить в банк, и стал выполнять действия под диктовку звонившего. В ходе манипуляций на потерпевшего был оформлен кредит в сумме 500 тысяч рублей.

После этого владелец счета отправился в торговый центр и через банкомат перевел на указанные реквизиты всю полученную сумму. Однако когда у него не получилось дозвониться до «консультантов», мужчина сразу же обратился в полицию. Полицейские оперативно связались с банком, и сотрудники учреждения заблокировали операцию по переводу денег на счет мошенника. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

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