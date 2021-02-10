«Не мешайте спать!» Ухтинец добился ремонта шумного лифта

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Ухтинец обратился в местный Роспотребнадзора с жалобой на шумный лифт, мешающий ему спать по ночам. Проверка показала, что управляющая компания действительно допустила повышение уровня шума при работе лифтового оборудования. И уровни звука в спальне не соответствовали требованиям санитарных правил и нормативов для ночного времени суток.

Ухтинский городской суд назначил административное наказание в виде предупреждения. При этом было учтено управляющая компания исправила все добровольно и быстро: к моменту составления протокола об административном правонарушении лифт был отремонтирован.

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https://www.kp.ru/online/news/4180594/