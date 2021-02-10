Жителей Ижемского района спрашивают: вам нужны детсад и школа?

Фото: Павел Конев

Оригинальный и эффективный способ провести обязательный опрос среди жителей нашла администрация Ижемского района. Чтобы получить финансирование на социальные проекты, нужно одобрение граждан. А в пандемию проведение собраний с массовым пребыванием людей запрещено. Поэтому опрос проводят в соцсетях.

Речь идет следующих проектах: - "Строительство детского сада в д. Бакур"; - "Капитальный ремонт МБУ "Сизябская СОШ"; - "Капитальный ремонт водопроводной сети в д. Бакур".

Время проведения опроса ограничено - до 18.00 12 февраля.

Голосовать можно здесь.

«Администрация района проводит работу по включению в региональные и федеральные программы для финансирования мероприятий по строительству социальных объектов в муниципалитете. Одним из обязательных условий для включения в федеральную программу "Комплексное развитие сельских территорий" является одобрение гражданами проектов, планируемых к реализации. Чем больше людей поддержит проект, тем больше шансов включиться в федеральную программу», - призывает на своей странице в соцсети «ВКонтакте» администрация.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Туристический комплекс «Ижемская усадьба» хотят построить в Сыктывкаре (подробности)