Несколько сел Коми остались без воды

Фото: архив КП

Несколько сел Коми лишились водопроводной воды: корткеросский филиал АО «Коми тепловая компания» просто прекратил подачу. Жители д. Лаборем, с. Керес, д. Эжол, п. Уръель вынуждены были вернуться к колодцам. А прокуратура, защищая их интересы, обратилась в суд.

Отметим, проблема усугублялась тем, что разрешения к использованию колодцев в качестве источника питьевого водоснабжения не выдавалось, подтверждение соответствия качества воды установленным требованиям отсутствует.

Как раз это и учел суд, принимая решение об удовлетворении требований. Он установил, что бездействие органа местного самоуправления может привести к нарушению прав граждан на обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания.

Корткеросский районный суд обязал администрацию муниципального района «Корткеросский» в срок до 01.09.2021 организовать и обеспечить соответствующее требованиям законодательства РФ водоснабжение этих населенных пунктов.

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