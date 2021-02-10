В Коми мужчина раскрыл мошенническую схему и заявил на аферистов в полицию

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Все чаще злоумышленники терпят неудачи при попытках завладеть сбережениями жителей Коми. Как рассказали в пресс-службе МВД республики, происходит это благодаря профилактической работе полицейских и информации в СМИ. В ведомстве отметили, что граждане вовремя распознают мошеннические схемы и не идут на поводу у аферистов.

Показательным случаем является ситуация, произошедшая с жителем Воркуты. Так, в дежурную часть обратился 52-летний мужчина из поселка Воргашор и сообщил, что с его банковской карты пытались похитить денежные средства в сумме более 15 тысяч рублей. Он рассказал, что ему позвонили со службы безопасности банка. Работники сообщили, что на имя воркутинца неизвестные пытаются оформить несанкционированный кредит. Для предотвращения незаконных действий заявителю рекомендовали осуществить так называемый «зеркальный» займ.

Однако в ходе разговора мужчина понял, что с ним разговаривают мошенники и прекратил дальнейшее общение.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Начато разбирательство.

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