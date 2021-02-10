Жителей Коми приглашают принять участие в конкурсе «Спасибо деду за Победу!»

Конкурсные работы оцениваются по каждой номинации отдельно Фото: Архив "КП"

В Коми жителей региона приглашают принять участие в VII Республиканском конкурсе «Спасибо деду за Победу!».

Как рассказали организаторы мероприятия, конкурс проводится с целью повышения гражданской активности школьников и молодежи, приобщения их к исторической памяти о подвигах советских воинов на полях сражений Великой отечественной войны, воспитания в них уважения и гордости за страну и её историю.

Конкурс проводится в нескольких категориях: учащиеся общеобразовательных учреждений в 3-х возрастных категориях (1-4 класс, 5-8 класс и 9-11 классы), студенты учебных заведений, участники от 25 лет и старше, семейные работы.

Заявки на участие в конкурсе и конкурсные работы принимаются с 22 февраля по 18 апреля 2021 года. Участники могут подать не более одной заявки в каждой номинации.

Для участия в конкурсе необходимо подготовить и подать материал, соответствующий тематике: «Герои Коми земли» к 76-летию Победы в Великой Отечественной войне и 100-летию Республики Коми (допустимо на родном языке с переводом на русский язык) в следующих номинациях:

1. лучшее стихотворение;

2. лучший рассказ, эссе;

3. лучший рисунок (формат А3).

Проекты оцениваются по каждой номинации отдельно. При оценке работ учитываются: соответствие работы тематике, целям и задачам конкурса, оригинальность сюжета и названия, грамотность, логичность, наглядность, неповторимость, полнота раскрытия темы, соответствие сюжета и смыслового содержания сопровождающего текста, качество и сложность технического исполнения, общее эмоциональное восприятие работы.

По вопросам, связанным с конкурсом, можно обращаться в ГАУ РК «Дом дружбы народов Республики Коми» по адресу: 167000, ул. Ленина, 74, тел. 8(212) 255-431.

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