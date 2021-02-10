В Коми рассказали, кому будут выдавать только электронную трудовую книжку

В Республике Коми 93% работников сохранили бумажную трудовую Фото: Архив "КП"

С начала 2021 года впервые устраивающимся на работу жителям Коми будут оформлять трудовые книжки в электронном варианте. Об том рассказали в Пенсионном фонде России. Отметим, что нововведения не коснутся граждан, у которых уже есть трудовая книжка.

До 31 декабря 2020 года все работающие граждане могли выбрать способ ведения трудовой книжки – в бумажной или электронной форме. Как рассказали в ПФР, в Коми 93% работников сохранили бумажную трудовую, 7% перешли на электронный формат.

Важно добавить, что тот, кто подал заявление о сохранении трудовой книжки в бумажном формате, имеет право в дальнейшем подать работодателю письменное заявление о предоставлении сведений о трудовой деятельности в электронном виде. Люди, выбравшие электронный формат, вернуться к бумажному уже не смогут. Бумажную трудовую они получат на руки и должны хранить ее дома как официальный документ, подтверждающий весь предыдущий стаж.

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