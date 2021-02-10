Определены самые подорожавшие продукты в Коми

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В Коми значительно выросли цены на овощи. Так, на 10-13% подорожали лук, морковь, чеснок, а также столовая свекла. Из-за этого вырос и индекс борща. Чтобы сварить его, придется заплатить чуть больше, чем было месяц назад.

Также, по данным Комистата, выросли в цене фрукты. Теперь за виноград придется отдать больше на 12%, а за бананы - на 11%.

Вместе с тем, подешевели лимоны и апельсины. В магазинах они теперь стоят примерно на 4-5% дешевле.

В целом, в январе индекс потребительских цен в регионе составил 100,4% (в январе 2020 года – 101,9%). Индекс цен на продовольственные товары составил 100,9%.

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