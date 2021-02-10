В Коми мужчина нашел чужой телефон и украл у владельца 40 тысяч рублей

Вину в содеянном эжвинец признал полностью и возместил потерпевшему ущерб Фото: Архив "КП"

В Эжве 25-летний молодой человек осужден за кражу. Как сообщили в региональной прокуратуре, мужчина украл с чужого счета 40 тысяч рублей.

Судом установлено, что молодой человек, прогуливаясь по району, обнаружил в снегу утерянный сотовый телефон. Вернувшись домой, он с помощью установленного в гаджете приложения перевел с банковского счета владельца телефона на свою карту 40 тысяч рублей. Поскольку собственник телефона обратился в полицию, ее сотрудники достаточно быстро вычислили похитителя денежных средств.

Вину в содеянном эжвинец признал полностью и возместил потерпевшему ущерб.

Суд назначил ему наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год.

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