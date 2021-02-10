Сыктывкарец ударил ножом в сердце обидчика своей девушки

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Жителя Эжвинского района Сыктывкара будут судить за то, что он ударил ножом в сердце обидчика своей девушки. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Как рассказали в ведомстве, трагедия произошла в ночь на 4 декабря. 29-летний мужчина в своей квартире распивал спиртное с 30-летним знакомым. Ранее они вместе отбывали наказание в местах лишения свободы. Изрядно выпивший гость стал нелестно выражаться в адрес девушки хозяина квартиры. В ответ на это эжвинец взял нож и ударил в грудь обидчика. В результате пострадавший скончался на месте преступления.

Вину в содеянном мужчина признал и написал явку с повинной. Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в Эжвинский районный суд Сыктывкара.

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