В сгоревшем авто в Усинске нашли останки: СК проводит проверку

Фото: пресс-служба Следственного комитета

В Усинске Следственный комитет проводит проверку по факту обнаружения останков человека в сгоревшем автомобиле. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Во вторник, 9 февраля, в нескольких километрах от села Усть-Уса обнаружили останки человека в сгоревшем автомобиле. Предположительно, покойный – 26-летний уроженец Дагестана. Он находится в федеральном розыске, как без вести пропавший.

С заявлением о безвестном исчезновении мужчины (с 20 января текущего года) в правоохранительные органы обратился житель Усинска, у которого проживал пропавший.

Следователи осмотрели место происшествия, назначили необходимые судебные экспертизы. Им предстоит выяснить все причины и обстоятельства трагедии.

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