Стало известно, в каких районах и городах Коми произошло больше всего пожаров

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За минувшую неделю в Коми произошло 158 пожаров, что на 53 случая больше, чем было в прошлом году в эти же дни. По данным регионального МЧС, больше всего пожаров произошло в Сыктывкаре, Усинске, а также в Воркуте.

- Рост количества пожаров зарегистрирован на территории городских округов «Воркута» (13 пожаров), «Сыктывкар» (26 пожаров), «Усинск» (16 пожаров) и муниципального района «Сыктывдинский» (18 пожаров), - пресс-служба МЧС по Коми.

Большинство пожаров произошло в жилом секторе. Их основными причинами стали нарушение требований пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации отопительных печей и теплогенерирующих установок, недостаток конструкции и изготовления электрооборудования, а также неосторожное обращение с огнем. Еще одной распространенной причиной возникновения пожара является неисправность системы механических узлов транспортного средства.

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