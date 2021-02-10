В Усинске из магазина украли 235 тысяч рублей

Фото: пресс-служба Следственного комитета

В Усинске в одном из местных магазинов украли 235 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Продавцы торговой точки вечером не досчитались денег. Из тумбочки украли 235 тысяч рублей. О случившемся они сообщили владельцу магазина, а тот обратился в полицию. Правоохранители изъяли видео с камер наблюдения в зале, однако идентифицировать по нему личность подозреваемого оказалось не так просто. Мужчина был одет во все черное и, к тому же, был с медицинской маской на лице.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска также проверяли тех, кто знал, где хранится выручка. Вскоре им удалось выйти на одного из работников торговой точки. Оказалось, в день происшествия вечером подозреваемый заходил в магазин.

Мужчина дал признательные показания. Из квартиры, где он проживает, сотрудники полиции изъяли 170 тысяч рублей, принадлежащие владельцу магазина. Остальную часть денег злоумышленник успел потратить на личные нужды, в том числе на покупку зимней куртки и другой одежды. Возбуждено уголовное дело о краже.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Коми мужчина нашел чужой телефон и украл у владельца 40 тысяч рублей (подробнее)