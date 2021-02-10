В Ухте восстановили права одинокой матери на получение мер соцподдержки

В Ухте прокуратура добилась восстановления права одинокой матери на получение мер социальной поддержки. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

В июне 2019 года 38-летняя женщина, являющаяся одинокой матерью, обратилась в Центр по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты населения Ухты. Она подала заявление о признании ее семьи малоимущей и выплате субсидии на оплату коммунальных услуг. Во втором полугодии 2020 года на основании заявления женщине в качестве мер соцподдержки было выплачено 28,8 тысячи рублей.

Женщина вновь обратилась с аналогичной просьбой в учреждение соцзащиты, однако в удовлетворении заявления ухтинке было отказано. По мнению центра социальной защиты населения, оплата дошкольным общеобразовательным учреждением обучения заявительницы увеличила размер доходов ее семьи, в связи с чем основания для получения мер социальной поддержки она утратила. Кроме того, по инициативе учреждения в отношении женщины было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, которое было прекращено прокуратурой Ухты как незаконное и необоснованное.

Надзорное ведомство установило, что включение суммы оплаты по договору о целевом обучении в доход семьи является необоснованным, а отказ в предоставлении мер соцподдержки – незаконным. Прокуратура обратилась в суд с иском о признании за женщиной права на получение мер соцподдержки и взыскании с центра социальной защиты населения в пользу ухтинки причитающихся ей сумм.

Суд удовлетворил заявленные требования в полном объеме. После вступления решения в законную силу прокуратура проконтролирует его фактическое исполнение, говорится в сообщении.

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