Суд обязал мэрию Сыктывкара выкупить квартиру в аварийном доме

Мэрия обязана будет выполнить решение суда в течение шести месяцев со дня вступления его в законную силу. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Суд обязал мэрию Сыктывкара выкупить у собственника квартиру в аварийном доме в Верхней Максаковке. Сейчас в полуразрушенном, опасном для жизни многоквартирнике ютится одна семья. Остальные помещения принадлежат муниципалитету - туда давно никого не селят. А единственный частный владелец жилья оказался заложником бездействия администрации.

Прокурор Сыктывкара обратился в суд с заявлением к администрации Сыктывкара о признании незаконным бездействия. Он потребовал изъять земельный участок, на котором расположен многоквартирный дом №27 по ул. Большая пгт. Верхняя Максаковка Сыктывкара. А также изъять жилое помещение у собственника квартиры в указанном доме.

Поводом для обращения в суд послужила информация агентства БНК от 24.09.2020 о жизни сыктывкарцев в муниципальных домах с печным отоплением. Проведенная прокуратурой города проверка показала, что этот дом признан аварийным и подлежащим сносу постановлением администрации от 20.06.2017.

Несущие и ограждающие конструкции дома находятся в недопустимом состоянии, в доме повышенная влажность, имеется плесень, грибок, грызуны, пребывание граждан в нем не безопасно. Кроме того, в аварийном состоянии находится электропроводка жилого дома.

Всего в доме шесть квартир, пять из которых находятся в собственности администрации и одна принадлежит частному лицу.

Как указано прокурором, администрацией длительное время не принимается решение об изъятии жилого помещения у его собственника и земельного участка под домом, чем нарушаются права жителей данного дома и неопределенного круга лиц на безопасное жилье, создается угроза их жизни и здоровью ввиду аварийности дома и угрозы его саморазрушения.

Суд удовлетворил его требования, признал незаконным бездействие администрации Сыктывкара по непринятию мер по изъятию земельного участка под многоквартирным домом и жилого помещения у его собственника с целью дальнейшего выкупа помещения. Мэрия обязана будет выполнить указанные действия в течение шести месяцев со дня вступления решения суда в законную силу.

Решение суда в законную силу не вступило, сообщает объединенная пресс-служба судов Коми.

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