На шахте в Коми опасная ситуация: там срочно приостановили эксплуатацию

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В службу судебных приставов по Инте поступило постановление суда в отношении АО «Интауголь», которое признано виновным в нарушение требований промышленной безопасности. Компании надлежит приостановить эксплуатацию горной выработки на шахте «Интинская» на 90 суток.

За это время владельцу опасного производственного объекта необходимо устранить грубые нарушения, представляющие угрозу жизни и здоровью людей. Печорское управление Ростехнадзора обнаружило вывалы горной массы, ненадежное крепление кровли выработки, подтопление.

Судебный пристав-исполнитель удостоверилась, что должностным лицом АО «Интауголь» издано распоряжение о приостановлении работ, и составила соответствующий акт, сообщает пресс-служба судебных приставов.

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