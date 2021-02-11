Как соседи в селе Коми водопровод не поделили

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Житель села Объячево приобрёл жилой дом с центральным водоснабжением. Однако соседка посчитала, что он должен ей заплатить за прокладку водопровода и перекрыла ему трубы. Однако женщине самой пришлось расплачиваться за самовольство.

Новый владелец дома подал в суд, требуя восстановить водоснабжение и его нарушенные права. Ответчик возражала, указав, что дом истца был присоединен к её водопроводу прежними собственниками дома. Поскольку истец не компенсировал расходы по созданию водопровода, при этом согласия на подключение к водопроводу стороны не оформляли, ответчик перенесла колодец с отключением дома истца от водопровода.

В судебном заседании было установлено, что собственники домов имели подключение к центральному водопроводу, с каждой из сторон был заключен договор холодного водоснабжения.

В результате Прилузский районный суд вынес определение о прекращении производства по делу. Поскольку ответчик добровольно удовлетворила требования истца.

Однако по факту самовольного отключения водопровода мировым судьей было рассмотрено дело об административном правонарушении по ст. 19.1 КоАП РФ (самоуправство). Воинственная дама отделалась предупреждением, сообщает объединенная пресс-служба судов Коми.

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