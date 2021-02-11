Росгвардейцы Коми по следам на снегу моментально вычислили угонщика

Фото: Росгвардия

В Визинге сотрудники вневедомственной охраны во время патрулирования получили сообщение от дежурного ОМВД о ДТП на улице Советская. ВАЗ врезался в столб линии электропередач. Виновники с места происшествия скрылись, возможно, у них есть травмы.

Росгвардейцы незамедлительно прибыли на место аварии. Они обнаружили на снегу следы от обуви, по которым и вышли на предполагаемых участников ДТП. Молодые люди 1991 и 1996 годов рождения находили в квартале от места аварии. Они попытались скрыться на такси, но вовремя подоспевший автоэкипаж вневедомственный охраны задержал их.

Один из молодых людей находился в состоянии опьянения, имелись ушибы на лице и пятная бурого цвета на одежде. У второго участника на лице были рваные раны носа и ушибов. Вызвали бригаду скорой помощи. Мужчина 1996 года рождения был госпитализирован. Второго доставили в дежурную часть.

Позднее в полицию обратился мужчина 1971 года рождения и сообщил, что в ночное время с места стоянки был угнан легковой автомобиль. Его и обнаружили на месте ДТП. По данному факту проводится проверка, сообщает пресс-служба Росгвардии.

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