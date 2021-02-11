В Коми девушка из ревности опубликовала интимные фото своей соперницы

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В Ухте осудили 26-летнюю девушку за публикацию чужих фото без разрешения. Как рассказали в следственном комитете республики, причиной такого поступка стала банальная ревность.

Случай произошел еще в 2019 году. Тогда девушка нашла в телефоне своего парня интимные фото его бывшей. Ухтинка в расстроенных чувствах решилась проучить соперницу. Она опубликовала снимки девушки в групповом чате с пользователями одной из социальных сетей.

- В ходе расследования обвиняемая, ранее не судимая, признала свою вину в содеянном, принесла извинения потерпевшей и выплатила ей денежную компенсацию за причиненный ущерб.

Учитывая все эти моменты, суд освободил обвиняемую от уголовной ответственности с назначением ей судебного штрафа в размере 15 тысяч рублей.

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