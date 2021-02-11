В Инте администрацию заставили привести в порядок питьевую воду

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По иску прокуратуры Инты суд обязал местную администрацию и ресурсоснабжающую организацию обязали привести в соответствие с нормативами качество питьевой воды. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Водоснабжение в Инте осуществляется с использованием централизованных систем, объекты которых городской администрацией переданы в аренду ресурсоснабжающей организации ООО «Акваград». Проведенный в 2019 и 2020 годах социально-гигиенический мониторинг показал, что качество подаваемой потребителям питьевой воды не соответствуют требованиям санитарных правил. Там превышена предельно допустимая концентрация железа, повышена мутность воды и другие.

Суд обязал администрацию Инты организовать водоснабжение населения в соответствии с предъявляемыми нормативными требованиями, а ООО «Акваград» – обеспечить соответствие гигиеническим нормативам качества питьевой воды.Решение суда не вступило в законную силу. После вступления решения в законную силу прокуратура проконтролирует его фактическое исполнение.

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