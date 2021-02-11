В Коми мужчина избил двух полицейских

Вину в содеянном дебошир признал в полном объеме Фото: архив "КП"

Пьяный мужчина напал на двух полицейских. Инцидент произошел в селе Мылва Троицко-Печорского района.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми, местный житель в сильном алкогольном опьянении нарушал общественный порядок: селянин громко ругался матом и вызывающе вел себя. На мужчину обратили внимание полицейские.

- При доставлении в дежурную часть посёлка Троицко-Печорска агрессивно настроенный правонарушитель стал руками и ногами бить двоих сотрудников полиции, - прокомментировали происшествие в ведомстве.

Вину в содеянном дебошир признал в полном объеме. Суд назначил ему наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год.

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