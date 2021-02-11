В Коми бывший главврач больницы выписала себе премии на полмиллиона рублей

Ущерб учреждению превысил 500 тысяч рублей Фото: Архив "КП"

Печорске за незаконное присвоение крупной денежной суммы. Пользуясь своим служебным положением, женщина за четыре года выписала себе премии на полмиллиона рублей.

Из материалов уголовного дела следует, что с 2013 по 2017 годы осужденная издавала приказы о начислении себе, как методисту, премий и надбавок без согласования с работодателем – Министерством здравоохранения Республики Коми. Кроме того, в качестве врача-методиста по трудовому договору женщина не имела права на получение таких надбавок. Ущерб учреждению превысил 500 тысяч рублей.

- Суд назначил бывшему главврачу больницы наказание в виде штрафа в доход государства в размере 400 тысяч рублей с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий в государственных и муниципальных учреждениях, сроком на 2 года, - прокомментировали решение суда в прокуратуре Коми.

Кроме того, экс-начальница больницы должна возместить причиненный ущерб медучреждению в полном размере.

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