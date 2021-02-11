В Ухте мужчина искал работу и перевел мошенникам почти 75 тысяч

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Ухте мужчина в поисках работы доверился неизвестному и перевел на указанную им карту более 74 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Житель Княжпогостского района, живущий в Ухте, выставил на сайте объявление о поиске работы. Вскоре с ним по телефону, зарегистрированному в Ленинградской области, связался неизвестный. Он предложил жителю Коми работу торговым представителем питерской фирмы в Ухте с хорошей зарплатой. Далее собеседник убедил заявителя перевести ему на карту перевести 74 500 рублей в качестве вознаграждения за помощь.

После этого мужчина через мобильное приложение перевел требуемую сумму. Однако дозвониться до своего помощника больше не смог и обратился в полицию. Там житель Коми пояснил, что не знал о такого рода преступлениях.

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