В Коми из-за горящей вентиляции из здания эвакуировались 24 человека

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Коми

В среду, 10 февраля, в здании в Сосногорском районе загорелась вентиляция, эвакуировались 24 человека. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Коми.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел в 14:30 в селе Усть-Ухта. В административном здании на улице Школьной загорелось помещение вентиляции. 24 человека эвакуировались самостоятельно. До прибытия пожарных возгорание ликвидировал персонал. Для этого сотрудники использовали первичные средства пожаротушения. Площадь возгорания составила один квадратный метр. К счастье, в результате случившегося никто не пострадал. Причиной пожара стал недостаток конструкции и изготовления электрооборудования.

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