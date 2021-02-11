В Сосногорске водитель наехал на пешехода

Фото: ГИБДД по Коми

В Сосногорске 46-летний местный житель попал под колеса легковушки. По сообщению ГИБДД, все произошло на вокзальной улице.

Водитель «Дэу Нексии» въехал в пешехода около остановки общественного транспорта. К счастью, травмы, полученные мужчиной оказались не тяжелыми, и его жизни теперь ничего не угрожает.

- В результате ДТП пострадал пешеход - мужчина 1974 г.р. Получил травмы различной степени тяжести, - прокомментировали в пресс-службе ведомства.

Всего за сутки было зарегистрировано два ДТП, в которых два человека получили травмы.

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