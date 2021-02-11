В Сыктывкаре водители легковушек не поделили дорогу: есть пострадавшие

Фото: ГИБДД по Сыктывкару

Накануне в Сыктывкаре произошло ДТП с участием двух легковых авто. Как рассказали в пресс-службе ГИБДД, авария была зафиксирована на Тентюковской улице.

Водитель «Рено» не учел безопасную дистанцию до впереди движущейся «Лады» и въехал в нее сзади.

- В результате ДТП пострадал водитель отечественной легковушки мужчина 1987 года рождения. Он получил травмы различной степени тяжести, - прокомментировали инцидент в ведомстве.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Сыктывкаре водитель сбил женщину и уехал с места ДТП (подробности)