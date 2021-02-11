В Ижемском районе поймали водителя с поддельными правами

Фото: ГУ МВД России по РО

В Ижемском районе задержали мужчину 1987 года с поддельным водительским удостоверением. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел в селе Сизябск. На улице Новоселов сотрудники ГИБДД остановили Daewoo Nexia. Мужчина, находившийся за рулем, предъявил для проверки водительское удостоверение, выданное на его имя. Выяснилось, что этот документ в базе данных ГИБДД числится за другим человеком.

На самом деле мужчина никогда водительское удостоверение не получал. Задержанный дал признательные показания. Возбуждено уголовное дело по статье «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков». Согласно законодательству, фигуранту грозит до четырех лет лишения свободы.

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