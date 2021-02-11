Каток на Стефановской площади в Сыктывкаре будет открыт до 24 февраля

Фото: пресс-служба администрации Сыктывкара

Каток на Стефановской площади в Сыктывкаре будет работать до среды, 24 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе администрации.

Изначально планировалось приступить к демонтажу ледовых городков и, в том числе, катка с 11 февраля. Однако в обращения горожан в соцсетях в администрации изменили решение. В пятницу, 12 февраля, начнется демонтаж ледовых городков в пригородных поселках Седкыркещ, Краснозатонский, Верхняя Максаковка, м. Сосновая поляна, а также в Верхнем и Нижнем Чове.

До 17 февраля будут убраны городки в столичных микрорайонах Орбита, Давпон, Лесозавод и на Стефановской площади. По просьбам сыктывкарцев каток на Стефановской площади останется и будет действовать до 24 февраля. После этого в срок до 28 февраля его демонтируют.

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